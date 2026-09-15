Форум по интеллектуальной собственности прошёл в Липецкой области

Форум Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности «Интеллектуальная собственность: основа инновационно-креативной экономики. Липецк 2026» прошел в областном центре. На встрече собрались представители бизнеса, креативных индустрий, науки, культуры, органов власти и институтов развития. «Если вы создаёте что-то ценное, важно, чтобы этот результат приносил доход. Липецкая область уже несколько лет активно развивает креативные индустрии, а их основа – создание уникальных продуктов. Поэтому важно не только создавать новое, но и уметь защищать результаты своего труда», – отметил вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов.

На первой сессии эксперты РЦИС рассказали об инструментах защиты и коммерциализации интеллектуальных прав. Особое внимание уделили возможностям общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ. Сервис позволяет в пару кликов зафиксировать сведения о правах и работать с ними в цифровой среде: использовать интеллектуальную собственность как актив, подтверждать право в госорганах, безопасно совершать сделки, масштабировать бизнес через лицензии и франшизы.

Вторая сессия была посвящена практическим вопросам, с которыми предприниматели сталкиваются ежедневно. Спикеры регионального блока обсудили ответственность за использование чужих товарных знаков и контента, правила размещения материалов в соцсетях и маркировку рекламы, патентную защиту и выбор названия для бизнеса. Отдельно затронули тему авторского права при использовании искусственного интеллекта.

«Липецкая область делает ставку на креативную экономику, и интеллектуальная собственность здесь — не абстрактная категория, а реальный экономический ресурс. Мы видим, как локальные проекты превращаются в полноценные активы, которые создают рабочие места и привлекают инвестиции в несырьевые секторы. Мы продолжим создавать полноценную экосистему для креативного бизнеса — с открытыми пространствами, финансовыми инструментами и современной системой учёта прав», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завершился форум разбором практических кейсов предпринимателей. Организаторами выступили Правительство Липецкой области, Министерство экономического развития Липецкой области, Центр развития креативных индустрий Липецкого фонда поддержки МСП и штаб юридической защиты креативных индустрий Липецкой области. Поддержка оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».