Форум по кибербезопасности пройдет в Липецке 16 октября

Форум ЦФО «Реалии и Стратегии КиберБезопасности» пройдет 16 октября в липецком кампусе «Школы 21». В нем примут участие больше двухсот человек из восьми регионов.

Ключевой темой форума станет экосистема информационной безопасности. Эксперты ответят на вопросы, как её реализовать и как изменилась правовая база обеспечения кибербеза, презентуют специализированные решения для защиты информации и обсудят варианты усиления защиты в органах власти и корпоративном секторе, а также поделятся способами повысить личную финансовую и информационную безопасность.

На форуме выступят министры цифрового развития Белгородской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областей. Они расскажут о достижениях и прорывных решениях регионов в сфере кибербезопасности. Эксперты по ИИ Артур Коробкин и Кирилл Двуреченский раскроют риски и возможности использования нейросетей в разных отраслях деятельности. Спикеры НИФИ Минфина России и Отделения Липецк Банка России осветят специфические аспекты защиты финансовой информации.

Участники форума могут выбрать один из специализированных треков в зависимости от профессиональных интересов: технический, «Кибербезопасность и финансовая культура», «Кибербезопасность в здравоохранении». Программа включает презентацию отечественных решений, практические рекомендации по защите от утечки данных, формированию финансовой культуры, противодействию социальной инженерии, обработке персональных данных.

Организаторами форума выступают компания «Региональные Системы Комплексной Безопасности», министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области. Партнёры форума – компании Positive Technologies, MONT, UserGate, Axoft, Xello, Газинформсервис. Программа и регистрация – на сайте.