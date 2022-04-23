Масштабный форум по правовому просвещению «ПРАВОZNANIE» состоялся в Липецкой области. Он прошел в школе № 34 областного центра. Форум нацелен на формирование правосознания несовершеннолетних и обеспечения на этой основе активного правомерного поведения.

В программу были включены деловые игры, круглые столы, тренинги, показательные выступления, ролевые игры, траблшут-сессия, форум-театр, которые позволяют познакомиться и всесторонне узнать о деятельности правоохранительных органов, свободе конкуренции и эффективной защите предпринимательства, других областях права.

Участниками форума стали более 300 школьников из образовательных учреждений Грязинского, Липецкого, Хлевенского, Становлянского, Добринского, Тербунского, Добровского, Елецкого, Лебедянского районов, Липецка и Ельца. Специалисты различных ведомств работали с юными жителями региона на 30 площадках. Это «Судебный процесс», «Свобода предпринимательства в рамках закона», «Я и мои права», «Формирование антинаркотического мировоззрения в нашем обществе», «Мой паспорт», «Правовой батл», «Суд присяжных», «Отличник безопасности», «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».

В дискуссионном формате работали площадки УФАС и Липецкого областного суда. Представители прокуратуры приняли участие в обсуждении спектакля, подготовленного в формате так называемого форум-театра на тему взаимоотношений в подростковой среде. Его спецификой является вовлечение зрителя в разыгрываемое представление, возможность выступить как в роли наблюдателя, так и актера.

Одной из самых востребованных площадок у старшеклассников оказалась та, где выступили сотрудники следственного управления СК России по Липецкой области. Офицеры разобрали с будущими юристами правовые задачи на тему борьбы с коррупцией, противодействия экстремистским проявлениям, безопасности в интернете. Также рассказали о профессии следователя-криминалиста, продемонстрировав современную кримтехнику.

Организаторами форума «ПРАВОZNANIE» стали УМВД России по Липецкой области, Елецкий линейный отдел МВД России, СУ СК России по Липецкой области, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области, прокуратура Липецкой области, управление Федеральной антимонопольной службы. «Важность повышения уровня правовых знаний у подростков и молодежи сегодня трудно переоценить, эту задачу необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.