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Форум «Семейный бизнес» пройдет в Липецкой области

4 часа назад
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Успешные истории липчан прозвучат на форуме «Семейный бизнес», который пройдет в рамках Дня предпринимателя. Форум организовал Центр «Мой бизнес» Липецкой области совместно с управлением экономического развития региона в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Он состоится 26 мая в 11:00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино в Липецке.

Свои семейные бизнес-истории расскажут предприниматели:

  • Игорь и Кирилл Федоровы, сеть кинотеатров «Вики Синема», карьер «Стройматериал»;
  • Диана Трунова и Артем Панков, магазин одежды «Зебра шоурум», центр кадровых решений «Юником», бренд женской одежды «TRUNOVA»;
  • Елена и Илья Проскурин, клиника косметологии «АУРА», Учебный косметологический центр, Центр юридической поддержки клиник врачебной и эстетической косметологии;
  • Екатерина и Александр Фан, магазин натуральной косметики «ЭКОтут», общественная баня «Ирония судьбы»;
  • Георгий Оганесян, сеть кофеен «Josta coffee».

Почетными гостями станут старожилы семейного бизнеса Липецкой области. Чтобы попасть на форум необходимо зарегистрироваться по ссылке. На форуме также состоится церемония награждения «Лидер малого и среднего бизнеса». Выбор победителя в номинации «Народный предприниматель» проходит на сайте мероприятия. Чтобы отдать голос за достойного претендента, необходимо зарегистрироваться и проголосовать по ссылке. Голосование открыто до 23:59 22 мая.

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