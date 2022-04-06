Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс проводят форум «Сильные идеи для нового времени», где летом текущего года будут выбраны 100 лучших проектов, которые внесут значительный вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Лучшие получат поддержку.

Липецкая область планирует серьёзно заявить о себе. Сегодня в администрации состоялось стартовое совещание, посвящённое участию региона в данном проекте. Его провёл заместитель руководителя области Сергей Курбатов. Он подчеркнул, что этот форум хорошая возможность представить свои инициативы и получить дополнительное финансирование на их реализацию.

«Липецкая область готова вносить перспективные предложения и делать реальные шаги для того, чтобы повысить качество жизни и в регионе, и в стране в целом. Наша задача на данный момент – сформировать пул идей, качественно доработать их, чтобы затем достойно представить на Форуме. В эту работу нужно включиться всем – управлениям, муниципалитетам, вузам, общественным организациям», – подчеркнул Сергей Курбатов.

Более 3500 заявок уже поступило на Форум. Предложить свои идеи может каждый. Для этого нужно отправить их на крауд-платформу ideas.roscongress.org до 22 апреля. Заявки принимают по семи направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Развитие регионов», «Предпринимательство» и «Открытый разговор».

Сегодня на платформе уже представлено 14 проектов из Липецкой области, которые касаются социальных инициатив, экологии, кадров, развития регионов и предпринимательства.