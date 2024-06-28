20 июня в Москве по инициативе Союза женщин России прошел Второй Всероссийский сход женщин — глав сельских поселений. В нем приняли участие 80 представительниц из 40 регионов нашей страны, в которых преобладает сельское население и хорошо развит аграрный сектор экономики.

Обращаясь к участницам мероприятия, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова отметила, что вопросы развития села для СЖР всегда в приоритете. Поэтому его региональные отделения на протяжении многих лет поддерживают сельских тружениц, создают благоприятные условия для их самореализации, помогают в решении социальных проблем. Способствуют этому и ежегодные акции «Село в порядке – страна в достатке», «Женщина – хозяйка села», проводимые сельскими женсоветами. Они охватывают практически все сферы жизни: развитие сельских поселений, реализацию национальных проектов, поддержку семейного бизнеса, укрепление традиционных ценностей и т.д.

Обо всем этом и шла речь на сходе женщин в Москве. Особую значимость мероприятию придавало участие в нем представителей федеральной власти – Министерства сельского хозяйства, Министерства труда и социальной защиты.

От Липецкой области на форуме побывали глава Среднематренского сельского поселения Добринского района Нина Гущина и Елена Лютикова, возглавляющая Суходольское сельское поселение Краснинского района. Их кандидатуры были выбраны не случайно. Это настоящие хозяйки села, которые последовательно реализуют на своих территориях проекты по программе «Комплексное развитие села», под их руководством активно работают женсоветы. Нина Александровна и Елена Ивановна строят свою работу так, что практически все значимые акции и мероприятия в их поселениях проходят под эгидой Союза женщин.

К примеру, в Средней Матренке благодаря неугомонному характеру Нины Гущиной, всей душой болеющей за свою малую родину, ежегодно удается вводить в строй новые объекты благоустройства. Здесь одними из первых в районе построили многофункциональную спортивную площадку, появились пешеходные дорожки в сельской глубинке, где не насчитаешь даже двух десятков жителей, благоустроен мемориальный комплекс в память о погибших в Великой Отечественной войне земляках и героях уже наших дней и многое другое.

Мы попросили Нину Александровну поделиться своими впечатлениями об участии в московском форуме Союза женщин России.

— Прежде всего, я благодарна Вере Ивановне Урываевой, возглавляющей Липецкое региональное отделение СЖР, а также председателю Добринского отделения Галине Михайловне Демидовой за предоставленную мне возможность побывать на таком значимом мероприятии, пообщаться с коллегами из разных уголков страны, обменяться опытом, взять на заметку интересные идеи.

Главная мысль схода женщин, которую я вынесла для своей работы: постоянно искать новые точки роста для дальнейшего развития села. К слову, общаясь с сельскими главами из других регионов, я пришла к выводу, что наша область по многим показателям занимает лидирующие позиции. Если где-то все еще очень остро стоит вопрос с дорогами, у нас же он успешно решается. К примеру, в Средней Матренке все центральные улицы имеют асфальтовое покрытие, а в малонаселенных деревушках Елизаветинка и Никольское 2-е есть тротуары, построенные по программе «Инициативное бюджетирование». В Липецкой области хорошо налажено взаимодействие с инвесторами. В нашем поселении это ООО «Добрыня». С его помощью на основе софинансирования в течение трех лет мы реализовали уже девять социально значимых проектов.

На Всероссийском сходе женщин поднимались вопросы развития агробизнеса, в том числе с помощью социальных контрактов. У нас эта форма государственной поддержки селян пользуется большой популярностью среди населения. С начала этого года уже шесть среднематренцев оформили самозанятость, чтобы на средства соцконтракта закупить коз и бычков.

Поднимался на форуме актуальный для всех территорий вопрос закрепления молодых кадров на селе. Звучали предложения о строительстве для них ведомственного жилья без права выкупа, возвращения к практике распределения молодых специалистов после окончания средних специальных и высших учебных заведений, введения ранней профориентации с помощью агроклассов, медицинских классов и т.д. Но, самое главное, создание таких условий, чтобы молодым семьям не хотелось уезжать в города в поисках лучшей жизни.

На мой взгляд, очень своевременно прозвучала мысль о рачительном расходовании средств на строительство объектов соцкультбыта. Приводились примеры из других регионов, когда возводился новый ДК на территории, где практически нет жителей и есть нужда в работниках культуры. Кто будет в него ходить? Чтобы деньги не были потрачены напрасно, строить нужно там, где живут люди, проще говоря, куда уже протоптана тропинка…

Многое из услышанного на форуме обязательно возьму себе на заметку.

Второй Всероссийский сход женщин-глав сельских поселений работал всего один день, но программа была очень насыщенной и полезной для его участников. В завершение его работы Нина Гущина попросила слово, чтобы поблагодарить организаторов мероприятия и прочесть стихотворение добринского автора Вячеслава Искорнева «Крепок женский наш союз», которое он посвятил лидеру женского движения России Екатерине Лаховой.