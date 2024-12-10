Более 100 участников, ветеранов СВО и членов их семей Липецкой области приняли участие в третьем форуме «После СВО». Он был организован совместно службой занятости региона и липецким филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» и прошёл в Центре молодежной карьеры Липецкой области. Представители 20 ведущих промышленных предприятий и силовых структур предложили более 100 вакансий с заработной платой до 180 000 рублей.

Участники смогли также ознакомиться с предложениями различных образовательных учреждений региона, что особенно актуально для детей ветеранов, заканчивающих школу. Для женщин прошёл тренинг по нейрографике, который помог понять, как визуализировать свои цели.

Сотрудники кадрового центра «Работа России» также рассказали участникам форума, как получить дополнительное образование и повысить квалификацию. Каждому участнику помогли разработать личный план в обучении и самореализации.

«В Липецкой области существует комплексная программа поддержки участников и ветеранов СВО и членов их семей. Это постоянная связь с социальными кураторами через цифровую платформу «Патронаж», меры поддержки, помощь в трудоустройстве, реабилитации, получении новых профессий. Мы тесно сотрудничаем с фондом «Защитники Отечества», предприятиями и учебными заведениями региона. С нового года запускаем новый кадровый проект «Гордость региона», — рассказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.