Форум «Вектор развития» для молодых госслужащих стартовал в Липецкой области

В Липецкой области стартовал IX региональный форум молодых государственных служащих «Вектор развития» — один из ключевых проектов региона по работе с молодыми кадрами государственной службы. Форум проводится ежегодно с 2018 года и за это время стал не просто образовательной площадкой, а важной частью HR-бренда Липецкой области.

«Вектор развития» — победитель федерального конкурса «Лучшие кадровые практики на государственной гражданской и муниципальной службе» и конкурса «Новые HR-практики» федерального профессионального сообщества «Как делать?». Проект включён в перечень для тиражирования в регионах Мастерской управления «Сенеж».

В 2026 году форум впервые проходит как часть программы развития молодых сотрудников проекта «Академия кадрового резерва». Организаторами выступают управление государственной службы и кадровой работы Правительства Липецкой области совместно с АНО «Область будущего». Основная тематика образовательных мероприятий — цифровизация и использование инструментов искусственного интеллекта в деятельности.

Участниками форума стали 50 молодых государственных служащих в возрасте до 35 лет, чей стаж на государственной службе не превышает двух лет. Именно в этот период формируются их представления о государственной службе, профессиональных стандартах и собственной роли в системе.

Форум рассчитан на пять дней интенсивного обучения и погружения в профессиональную среду. Молодые специалисты знакомятся друг с другом, встречаются с опытными руководителями и экспертами, учатся работать в команде, принимать решения, презентовать идеи и видеть за повседневными задачами более широкий смысл.

В программе — лекции экспертов, тренинги и мастер-классы, деловая игра, встречи с интересными гостями и, главное, командная работа над реальными проектными задачами с последующей защитой решений. Такой формат позволяет не только получить новые знания, но и сразу проверить их на практике.

После очной работы участников ждёт трёхмесячное модульное обучение с реализацией проектов в сфере ИИ. Таким образом, «Вектор развития» становится стартовой площадкой для дальнейшего профессионального роста, а сформированное сообщество — пространством для обмена идеями, поддержки и новых совместных инициатив.

«Время меняется быстро. Всё переходит в цифру, искусственный интеллект уже сейчас может подсказывать решения и ускорять процессы. Государственные служащие должны использовать эти механизмы в интересах людей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Эффективность подхода подтверждают результаты прошлого года: 28% участников форума 2025 года получили повышение в должности в течение следующего года, а NPS (Net Promoter Score) по итогам опроса составил 100%. Это свидетельствует не только о качестве программы, но и о реальной ценности, которую молодые сотрудники видят для своего профессионального развития.