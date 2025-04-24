Форум военных волонтеров объединил около сотни активистов Липецкой области

Форум военных волонтеров собрал в Липецке около 100 активистов из разных муниципалитетов Липецкой области. Его уже во второй раз провел Липецкий областной Совет депутатов при поддержке регионального правительства. Также мероприятие посетил сенатор РФ Максим Кавджарадзе.

Форум начался выставкой изделий, изготовленных в рамках парламентского проекта «Липецкая промышленность для Победы». На предприятиях безвозмездно изготавливают несерийные изделия для помощи участникам СВО. Инициатор проекта – председатель облсовета Владимир Сериков. К проекту присоединились больше 30 предприятий. Они изготовили около 40 тысяч изделий и собрали свыше 60 технических заданий. Среди образцов, представленных на выставке, были носилки с моноколесом, «заряжайки», «кошки» для разминирования, подставки под дроны, гравитационные зацепы для эвакуации и доставки.

Кроме того, для военных волонтеров прошли лекции об информационной чистоте и правилах безопасности при доставке гумгрузов, в частности, как избежать самоподрыва. Спикерами выступили участники СВО. Как отметил Владимир Сериков, цель форума – не только отблагодарить волонтеров за их самоотверженный, безвозмездный и очень важный труд, но и помочь разобраться в специфике работы средств радиоэлектронной борьбы и безопасном передвижении «за ленточкой». «Волонтеры постоянно бывают в зоне спецоперации. Первичное погружение в саперное дело поможет волонтерам не только эффективно выполнить задачи в сложных условиях, но и защитить себя», – подчеркнул председатель облсовета.

Главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Провалёнкова рассказала о платформе Добро.РФ. Она разработана в поддержку волонтеров спецоперации. Механизм действует четко: волонтер подает заявку и получает возможность на бесплатный проезд по платному участку федеральной трассы. К инспектору обратились с вопросом о возможности создать такую же систему для получения волонтерами скидок на продукты, материалы для масксетей и пользование средствами связи.

Также на мероприятии был представлен проект «Женщины Победы». Он направлен на поддержку женщин, которые играют важную роль в ходе СВО. Среди них военнослужащие, медики, корреспонденты, волонтеры и прочие специалисты, которые работают как на передовой, так и в тылу. Они могут получить юридическую, социальную и психологическую помощь, пройти социальную адаптацию и реабилитацию после завершения службы. Участницы проекта сотрудничают с фондом «Защитники Отечества». Уже сейчас в рамках инициативы совместно с АНО «Мама в праве» в Курске открыт Центр правовой поддержки, отшита и передана на фронт коллекция одежды «Женщины Победы», запущен тг-канал и группа ВКонтакте.

В рамках форума прошло награждение участников за активную гражданскую позицию и всестороннюю помощь Вооруженным Силам Российской Федерации. 78 волонтеров получили Благодарственные письма Липецкого областного Совета депутатов.

«Вклад волонтеров в приближение нашей победы сложно переоценить. Это мощное всероссийское объединяющее движение, которое с каждым днем становится все масштабнее и сильнее. Липчанам, принимающим участие в этой деятельности, низкий поклон», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.