Первый региональный форум занятости «Служба занятости 2.0» состоялся в Задонском районе. В нем приняли участие руководители районных и городских центров занятости, которые обсудили пути модернизации службы. Открывший форум заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин отметил, что центр занятости должен стать центром построения карьеры, центром талантов и всесторонней поддержки.

«У меня есть мечта, чтобы человек приходил в службу занятости не от безысходности, а от стремления сделать свою жизнь лучше, узнать, какие его возможности ещё не раскрыты, где и как он может повысить свой уровень и получить более высокооплачиваемую работу. Очень отрадно, что на уровне команды губернатора Липецкой области эти вопросы находятся в центре внимания», – подчеркнула директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития России Татьяна Дьяконова, принимавшая участие в форуме.

Липецкая область – участник пилотного проекта по модернизации центров занятости. Предполагается, что до конца года два центра занятости нового формата откроются в Липецке и Ельце. Изменится сам принцип работы как с соискателями, так и с работодателями. Центры занятости должны превратиться в современные государственные кадровые агентства. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Центры занятости заключили соглашение с работными сайтами, такими как hh.ru. Банк вакансий увеличился в несколько раз. Это позволило трудоустроить в два раза больше людей.

В регионе внедрили открытый отбор сотрудников. По сути, это кастинг специалистов в центрах занятости, на который приглашают работодателя. Вместо ежедневных собеседований представители компаний знакомятся с десятками претендентов во время одного собеседования, что ускоряет процесс трудоустройства. Такой подход уже оценили около десяти крупных работодателей, которые теперь ищут кадры через центры занятости, а не самостоятельно. За каждым теперь закреплен менеджер, который следит за кадровой политикой компании и вовремя подбирает вакансии.

Перестраивают и работу с соискателями. С ними проводят анкетирование, чтобы выявить истинные потребности. Тем гражданам, которые по-настоящему заинтересованы в трудоустройстве, могут предложить пройти переобучение, а также тренинги по саморазвитию. Это даст возможность повысить квалификацию или вовсе обучиться новым навыкам в той сфере, где в данный момент не хватает специалистов. В будущем даже появится отдельная квалификация – «карьерный консультант», который не просто предложит вакансии, но и подберет соискателю работу, ориентируясь больше на личные качества, предпочтения, нежели опыт работы. Карьерный консультант поможет открыть собственное дело, если по условиям профтестирования гражданин покажет способности к предпринимательству.

Работать центры занятости нового формата будут по принципу одного окна, как МФЦ, где услуги предоставляются в электронном виде. Современные кадровые агентства уже работают в некоторых регионах, в том числе Москве. Участники форума также смогли пообщаться с приглашенными экспертами, в том числе заместителем руководителя кадрового и учебного департамента ТАСС Ольгой Мазуровой, представителями крупных предприятий региона, бизнес-тренером.