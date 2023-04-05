Добринцы могут совершенно бесплатно подготовить фотографии своих фронтовиков в центре «Мои документы» для участия во всероссийской акции «Бессмертный полк».

В МФЦ Добринского района сообщили, что бесплатно распечатывают фотографии участников Великой Отечественной войны для их потомков уже не первый год. Для этого необходимо в центр «Мои документы» принести фотографию своего боевого родственника из семейного архива в электронном либо бумажном виде. Специалисты МФЦ ее отсканируют, обработают на компьютере и распечатают на фотобумаге формата А4.

В прошлом году этой услугой активно пользовались учебные заведения района, в частности, гимназия села Ольговка.