Фотографии липецких фронтовиков войдут во всероссийскую мультимедийную экспозицию

В Липецкой области продолжается всероссийский исторический проект «Лица Победы». Он направлен на сохранение памяти о тех, кто внёс свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена станут достоянием сегодняшних и будущих поколений. Присоединиться к Проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива можно с помощью сайта Администрации Липецкой области в разделе «Полезные ресурсы».

Необходимо отсканировать и загрузить фотографию в формате jpeg и заполнить информацию о своём родственнике: его/её фамилию, имя, отчество, годы жизни и место рождения. Для каждого человека потребуется индивидуальная карточка. Количество родственников, истории которых вы можете внести в депозитарий неограниченно. Все материалы, собранные в регионе, будут направлены в исторический депозитарий Музея Победы для создания мультимедийной экспозиции.

«Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны, – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Советские солдаты совершили великий подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась победа».