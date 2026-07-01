Фотография, которая не дошла до адресата

О Семенове Тян-Шанском узнал в школе, когда учительница объясняла, что такое география, как и кем пополнялись знания в этой области. Конечно, она коротко рассказала о его исследованиях в Киргизии и за что к его фамилии добавили приставку Тян-Шанский.

В восьмидесятых годах попалась мне небольшая книжица «У истоков Яксарта». В ней коротко, но ёмко рассказано о Семенове. Первый свой приход на киргизскую землю он совершил в 1846 году, в восточную часть озера Иссык-Куль. Описал природу, животный и растительный мир, а также быт киргизского народа.

Во второй раз он пришел с западной части территории Киргизии, через Боомское ущелье, где впоследствии был построен мост через реку Чу и назван его именем. Теперь он прошел до озера Иссык-Куль и доказал, что река Чу не вытекает из озера и не впадает в него. И когда путешественник поднялся в долину Сары-Джаз, то воскликнул: «Да это же лучше, чем Швейцария!». Одним словом, труды Семенова заслужили внимание не только в России, но и за рубежом. За это к его фамилии была добавлена приставка Тян-Шанский.

В 1982 году, летом, у города Рыбачье при въезде на озеро Иссык-Куль был сооружен памятник великому русскому путешественнику от киргизского народа. На торжествах по этому случаю присутствовали члены правительства Киргизии и, конечно, высокие гости из Москвы. Было очень многолюдно и торжественно.

Позже, когда я узнал, что дочка с семьей по программе переселения едет в Липецкую область, на родину Семенова-Тян-Шанского, и нас с собой забирает, то надеялся побывать в тех местах. Приготовил фотографию его памятника. Но не случилось попасть туда и передать снимок в музей. Не всегда мечты сбываются.

Пятнадцать лет живу в Добринском районе (теперь округе), читаю газеты, смотрю телевизор. Много раз видел передачи о Семенове-Тян-Шанском, в том числе и юбилейные. Название педуниверситета его именем отмечали торжественно. Говорили о его заслугах в области географии, геологии и прочее и прочее, но ни разу никто не упомянул о том, что киргизский народ за его заслуги поставил такой прекрасный памятник в таком замечательном месте.

И еще. Спросил как-то повстречавшихся на улице мальчишек, знают ли они, кто такой Семенов-Тян-Шанский? Пожимают плечами. А вот так называемых «звезд» знают наперечет.

Уверен, чтобы подрастающее поколение знало великих людей, много сделавших для своей страны и не только, нужно чаще писать и говорить о них и их достижениях. Это правильно, что сейчас много внимания стали уделять патриотическому воспитанию. А ведь это тоже патриотизм: гордиться великим прошлым нашей страны.

Николай ГАВРИЛОВ.

с. Александровка.