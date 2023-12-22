В районной библиотеке открылась интересная фотовыставка — «Новомученики и пострадавшие за веру в липецком крае — герои духа». Данная выставка — совместный проект комиссии по канонизации святых Липецкой митрополии и Добринской централизованной библиотечной системы, осуществленный в рамках регионального этапа международных рождественских образовательных чтений.

Открывая мероприятие, протоиерей Николай Стаднюк, являющийся руководителем комиссии по канонизации святых Липецкой митрополии, подчеркнул, что главная цель выставки — показать, с одной стороны, трагизм преследований за религиозные убеждения, с другой — богатство и высоту христианской веры, которая возвышает человека, побуждая быть честным и благородным даже в самых трудных обстоятельствах. По его словам, несмотря на репрессии в отношении духовенства в далекие годы большевистской и советской властей, измученные, арестованные священнослужители продолжали нести свет, через слово Божие, вселяя в сердца людей надежду. А образы новомучеников, расстрелянных тогда и реабилитированных в наше время, память об их трагических судьбах удерживает от совершения злодейств, учит оберегать свое Отечество.

В ходе мероприятия, в котором участвовали приехавшие в Добринку священнослужители, пришедшие сюда простые прихожане и другие люди знакомились с фотографиями и видеоматериалами. О некоторых выдающихся подвижниках благочестия, которые пострадали и были канонизированы, собравшимся рассказали иерей из Грязинкого района Валерий Половинкин, преподаватель основ православной культуры лицея №1 п. Добринка Любовь Чепрасова, добринский журналист и краевед, автор книги «Дело отца Николая» Вячеслав Искорнев, ведущий библиограф районной библиотеки Яна Фритц, приехавшая из Тверской области потомок династий священнослужителей Покровских Елена Глотова.

Благочинный Добринского церковного округа Александр Адоньев, подытожив сообщения выступавших, пояснил, что на данной выставке представлены фотоматериалы о новомучениках, имена которых входят в Собор Липецких Святых. Он обратил внимание на то, что эту выставку могут посещать все, кто интересуется историей русской православной церкви.

В заключение состоялась первая обзорная экскурсия, которую провела член комиссии по канонизации святых Липецкой митрополии Антонина Чеснокова.