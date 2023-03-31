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На очередной 23-й сессии облсовета депутаты внесли поправки в Устав Липецкой области, а также в ряд других взаимосвязанных областных законов.

Правом законодательной инициативы в Липецком областном Совете ранее обладали депутаты и комитеты. Теперь этот список дополнили фракциями и депутатскими объединениями.

Также из полномочий облсовета исключено определение порядка и установление прожиточного минимума для пенсионеров. С 2021 года данные функции переданы исполнительному органу региона – Правительству Липецкой области.

Кроме того, утвержденными поправками вводится должность члена избирательной комиссии Липецкой области с правом решающего голоса, работающего на постоянной (штатной) основе. Введение новой должности позволит избирательной комиссии региона работать более профессионально при организации и проведении избирательных компаний на территории региона.