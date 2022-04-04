Компания «Отрада», основанная французским инвестором Патриком Хоффманом, не только не планирует уходить из России, но и собирается дальше развивать бизнес в Липецкой области. Об этом сегодня сообщил учредитель фирмы в ходе встречи с главой региона Игорем Артамоновым.

«Для реализации и развития сельскохозяйтсвенного бизнеса в Липецкой области созданы хорошие условия. Мы открыты для инвестиций и готовы обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества», – отметил Игорь Артамонов.

Как отметил Патрик Хоффман, в России у компании наработана уникальная база, которая сегодня не зависит от импорта. Действует селекционно-генетический центр, построены несколько свиноводческих ферм, есть свои пашни и корма. Специализируется «Отрада» на селекции и разведении свиней, планирует строительство центра передачи генов с дальнейшим удвоением мощностей.

«Ни один из акционеров не оказывает никакого давления, все наши партнёры хотят работать в России. Лично я здесь работаю почти 20 лет, жизнь моя здесь и никаких вопросов быть не может», – прокомментировал Патрик Хоффман.

В общей сложности сегодня в компании трудится около 450 работников, средняя зарплата – 67 тысяч рублей. «Отрада» участвует в социальных проектах, выделяет средства на благоустройство в районах своего присутствия, участвует в ремонте сельских школ и детских садов.