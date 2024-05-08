Патриотическая акция «Фронтовые бригады» проходит в Липецкой области. Артисты домов и дворцов культуры, учащиеся липецких школ проводят праздничные концерты для ветеранов. Сегодня ансамбль «Зень» и липчане поздравили Владимира Добронравова, концерт провели во дворе дома.

Владимир Дмитриевич – ребёнок войны. Родился в 1935 году в селе Двуречки Грязинского района Липецкой области. В восемь лет подорвался на мине. Второклассник лишился глаза, левой руки, получил ранения правой руки. В 1945 году умирает его мама. Десятилетнего мальчика вместе с сестрой забирают в детдом. После войны Владимир трудился агрономом, затем руководил Домом культуры. Увлекся живописью, работал на Аглофабрике и ферросплавном цехе НЛМК художником-оформителем. Любил писать пейзажи и натюрморты.

Такие акции проходят во всех муниципалитетах Липецкой области. «Наша обязанность — уделить особое внимание нашим ветеранам в канун 9 мая. Они должны быть уверены: их подвиг помнят и чтят», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.