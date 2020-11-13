ФСБ и СОБР задержали четырех человек в Липецкой области. Их подозревают в незаконной деятельности в сфере оборота оружия

Сотрудники СОБР управления Росгвардии по Липецкой области оказали поддержку оперативникам территориального управления ФСБ России в пресечении незаконной деятельности по приобретению, изготовлению, хранению и перевозке оружия и боеприпасов.

В результате проведенных в областном центре оперативно-розыскных мероприятий задержано трое граждан Российской Федерации и один гражданин соседнего государства, причастные к совершению преступления.

Из незаконного оборота изъято 15 единиц огнестрельного оружия, более 2 тыс. патронов, порох, части оружия, средства производства огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данному факту возбуждены уголовные дела, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.