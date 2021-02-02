Заместитель прокурора области Павел Коростелев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей г. Ельца, обвиняемых в хищении у ОАО «Российские железные дороги» более 12 тыс. куб. м щебня стоимостью более 24 млн рублей, т.е в особо крупном размере.

Преступление было выявлено и расследовано управлением ФСБ России по Липецкой области.

Ход расследования находился на контроле прокуратуры области.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3,4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ.

В случае вынесения обвинительного приговора фигурантам дела грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн. рублей либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.