Фудкорты в торговых и развлекательных центрах Липецкой области могут возобновить свою работу при условии, что все сотрудники данных организаций, задействованные в текущей деятельности, завершили вакцинацию от COVID-19 препаратами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, либо переболели коронавирусной инфекцией и с даты их выздоровления прошло не более шести месяцев, а также вакцинированы от гриппа в предэпидемический период сезона 2021-2022 годов.

При соблюдении тех же требований по стопроцентной вакцинации сотрудников возобновить работу в ночное время могут кафе и рестораны. Сейчас в регионе действует ограничение – предприятия общепита не работают в период с 23:00 до 6:00.

Соответствующее постановление подписал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Документ вступит в силу с момента его публикации на портале правовой информации.