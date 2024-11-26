Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил строящийся спортивный кластер на Зелёном острове в Липецке. Первый этап работ – на финальной стадии.

«В целом, если можно так образно сказать, «фундамент» под большой спортивный город почти готов – на 80%. Забетонированы основания почти под все спортплощадки. Свет и плитка – на финальных стадиях», – комментирует глава региона.

Второй этап работ – установка спортивного оборудования – начнётся весной. «Поручил коллегам выбрать самый надёжный и крепкий инвентарь. Мы делаем суперспортивное пространство, куда будут приходить сотни и тысячи людей. Не должны через месяц отвалиться качельки, разболтаться крепления на турниках или испортиться покрытие на теннисном корте или баскетбольной площадке», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Всего на Зелёном острове будет 27 площадок для воркаута, стритбола, йоги, пляжного футбола, баскетбола, бадминтона и других видов спорта. По соседству со спортивным кластером будут пешеходные дорожки и детская площадка.