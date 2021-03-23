В Туле строят аквапарк. Специалисты уже реализовали укладку плиты фундамента уникального по своей технической сложности объекта.

«Наше архитектурное бюро в мае 2020 года завершило разработку архитектурной концепции комплексной реконструкции площади Искусств со строительством многофункционального культурно-развлекательного комплекса в г. Тула, – рассказывает Дмитрий Гусев, главный архитектор бюро «Остоженка». – Мы с большим интересом работали над концепцией возвращения в городской обиход этого знакового для города общественного пространства, наполняя его новыми смыслами и, тем самым, создавая новые стимулы для устойчивого городского развития. В прошлом году наша концепция реконструкции площади Искусств была отмечена дипломом Союза архитекторов России на архитектурном фестивале “Зодчество 2020”.

Проектные характеристики конструкции плиты фундамента подтверждены испытаниями. Высота здания мультиплекса, расположенного в историческом центре Тулы, составит 43 метра. Аквапарк будет располагаться на верхних этажах, что является уникальным архитектурным решением.

Для строительства первой из трех плит основания этого здания потребовалось 1 300 тонн цемента. Поставщиком материалов был выбран завод «Липецкцемент» (входит в состав «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»).

Сложность задачи состояла в организации непрерывных процессов по производству, доставке и укладке значительного объема бетонных смесей (более 3 000 куб метров) в условиях строительной площадки. Заливка фундаментной плиты продолжалась непрерывно 26 часов. Для проведения работ было задействовано 53 единицы спецтехники и более 130 человек, сообщили в пресс-службе АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».