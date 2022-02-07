Юношеская сборная России (2005 г.р.) по футболу вчера провела первый контрольный матч на сборе в хорватском Порече. Ельчанин Иван Иванов отметился забитым мячом, а встреча со сборной Боснии и Герцеговины завершилась вничью, сообщает Чемпионат48.

В самой концовке первого тайма россияне открыли счёт, а 16-летний уроженец Ельца (на фото — № 19) сразу после перерыва вышел на замену вместо капитана сборной Михаила Щетинина. И уже через минуту Иванов удвоил результат, ударом головой замкнув навес с углового!

Правда, в оставшееся время наша команда пропустила два мяча и матч завершился вничью — 2:2. Иванов провёл на поле весь второй тайм.

7 и 10 февраля россияне проведут ещё два товарищеских матча со сборной Хорватии.

Напомним, Иван Иванов играет на позиции полузащитника, свой путь в футболе начинал в группе подготовки ФК «Елец», а сейчас представляет московское «Чертаново».