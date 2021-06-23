Сегодня наш район посетила группа футболистов липецкого «Металлурга» во главе со своим наставником Сергеем Машниным. Встреча прошла в поселке Плавица.

Пообщаться с игроками команды-победительницы первенства ПФЛ-2021 пришли юные любители футбола. Ребятишки задавали гостям – Николаю Иванникову, Александру Викторову, Руслану Ахвледиани, Андрею Овчинникову вопросы, порой весьма необычные. Главный тренер «Металлурга» тоже не остался без внимания со стороны детей.

С собой на добринскую землю «сталевары» привезли Кубок за победу в нынешнем розыгрыше профессиональной футбольной лиге и рассказали о том, какой ценой был завоеван этот трофей. Теперь липецкий «Металлург» получил повышение в классе и в новом сезоне, который стартует 10 июля, будет выступать в ФНЛ (футбольной национальной лиге).

В завершении встречи липчане сыграли с юными плавицкими футболистами микро-матч в формате 4х4. Его итогом стала боевая ничья 2:2.