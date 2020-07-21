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Футбольный манеж в Липецке по-прежнему остается без подрядчика

11 минут назад
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Сорваны очередные торги по определению подрядчика для возведения крытого футбольного манежа в Молодёжном парке Липецка, сообщает Чемпионат48.

За тендер стоимостью почти в 750 миллионов рублей боролись воронежская фирма «Регионтехстрой» и «Строительно-монтажное управление № 1» из Мордовии. Однако ни один из подрядчиков не устроил аукционную комиссию. Главная причина – компании не представили документы, которые подтверждали бы их участие в глобальных стройках. В результате электронный аукцион признали несостоявшимся.

Напомним, чиновники управления капитального строительства не могут определиться с подрядчиком с весны этого года. Торги уже объявлялись несколько раз, но заканчивались ничем.

Фото: Чемпионат48.

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