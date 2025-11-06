Галина Анатольевна, идите к доске!

В Дубовской школе есть особенный педагог. Учитель физики Галина Анатольевна КРАСАВИНА в 75 лет продолжает делиться своими знаниями с учениками. Её преданность делу и любовь к физике вдохновляют не одно поколение школьников.

ФИЗИКА — В СЕРДЦЕ, ХИМИЯ — В ДУШЕ…

Когда меня с Г.А. Красавиной привела знакомить директор Людмила Михайловна Пригородова, то начинался урок в 9-м классе. Глядя на доску, я удивилась: вроде не физические, а химические формулы написаны.

Восьмиклассникам на уроке физики по теме “Виды теплопередачи” интересно.

— Так и есть, — подтверждает учитель, — помимо физики, я уже много лет преподаю и химию.

— Мы просто молимся на Галину Анатольевну, — утверждает руководитель школы, — без неё у нас тогда некому было бы вести эти непростые уроки.

— Из ваших учеников кто-то сдаёт ЕГЭ по физике? — задаю вопрос собеседницам.

И, как оказалось, это происходит постоянно. В текущем учебном году Галина Анатольевна является ещё классным руководителем у 11-го класса, (это её 11-ый по счёту выпуск, первый состоялся в 1978-м году, стаж работы — 52 (!) года). Двое из нынешних её пяти детей претендуют на медаль. Даниил Пригородов сказал, что точно определился с выбором ЕГЭ, одним из которых будет физика.

По словам сотрудников роно, Галина Анатольевна — самый опытный педагог из всех своих коллег Добринского района. Родилась она в 1950-м на Сахалине в семье офицера и учителя начальных классов, направленной туда по распределению из Липецка. Сестра Галины тоже стала учителем, только русского языка. Потом семейство с далёкого острова в 1954-м переехало в наш областной центр, глава стал преподавать в ПТУ, мама — по-прежнему в школе. Так что у дочек выбор не стоял, кем быть. С улыбкой моя собеседница вспомнила, что в школьном аттестате у неё — две четвёрки, одна из которых … по физике.

— В Липецке по этому предмету нас учила Наролина Таисия Митрофановна. Так вот она хотела, чтоб мы все обожали физику, как она. Просто до обморочного состояния нас доводила. Я любила физику. Из всех уроков это был мой самый любимый. Только, когда собралась на физико-математический факультет после школы поступать, Таисия мне кричала: «Даже близко не подходи к физике!». И поставила четвёрку. Зато потом мы хорошо дружили. Моя учительница была рада, что я стала продолжателем её дела.

Такой юной запомнили Галину Анатольевну её первые ученики из Дубовской школы.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ

— Вы тоже доводите до обморока ребятишек на своих уроках? — спрашиваю у Галины Анатольевны, хотя обстановка вокруг говорила об обратном: пока мы с учителем разговаривали, дети спокойно выполняли задания. Мне потом они сказали, что уважают педагога, любят её интересные уроки.

— Мой девиз и по жизни, и тем более на работе: «Всё начинается с любви», — поясняет учитель. — Надо, прежде всего, любить детей. Ну и обязательно в совершенстве знать тот предмет, что преподаёшь. Дети это всегда понимают. В обморок на моих уроках никто не падал, хотя я требовательная. И хочу донести до каждого, что физика нас окружает всюду: что-то нагреваете — физика, рукой пошевелили — физика, автомобиль завели — физика… Одним словом, хороша наука физика, только жизнь коротка.

1975 г. Учитель физики Г.А. Красавина во главе хоккейной команды во время похода на товарищеский матч в Ивановку.

Единственная дочка Г.А. Красавиной Наташа тоже стала учителем. Преподаёт иностранные языки в школе №45 г. Липецка. Муж Александр Николаевич трудился агрономом, заместителем директора по снабжению на местной птицефабрике, но вот свекровь — тоже учитель, как и сёстры супруга. Он из своего детства прекрасно помнит, насколько тяжёл учительский труд, поэтому всегда Галине Анатольевне помогает, поддерживает постоянно.

Наталия Владимировна Наумова, учитель математики: «Галина Анатольевна вела у нас физику и была классным руководителем у меня и моих брата и сестры. Именно глядя на неё мы с сестрой стали учителями математики и физики».

Дочка Наташа (маленькая девочка стоит в первом ряду) ходила в школу с мамой задолго до своего 7-летия, так как не с кем было её оставить дома. И после пошла по стопам своей мамы, бабушек и тётушек, став продолжателем учительской династии.

— Вы более полувека стоите у доски, честь Вам и хвала. Скажите, какие изменения в системе образования Вы наблюдаете за свою долгую карьеру? Что бы оставили из советского прошлого неизменным?

— После института моя работа в школе начиналась с введения так называемого «Липецкого опыта преподавания», разработанного легендарным педагогом Константином Москаленко. Его распространяли по всей стране. Он считался в педагогике самым правильным. Выпускников Липецкого пединститута с радостью ждали во всех школах Союза. И этот метод преподавания проверен временем. Сейчас как-то от него отошли. Если ранее в 10-11-х классах было по 3 часа физики в неделю, то сейчас — два. Мы просто «скачем», некогда остановиться и что-то более детально изучить.

1 сентября 1974-го. Дубовская школа.

ЭСТАФЕТА ЗНАНИЙ

Также Галина Анатольевна рассказала, что за её практику было много увлечённых физикой учеников. К примеру, в середине 80-х годов выпускником был призёр Всероссийской олимпиады Сергей Демидов, окончивший потом Московский физико-технологический институт. В начале 2000-ных учился Сергей Шальнев, выпускник Липецкого политехнического вуза.

Ну и, разумеется, очень много среди её учащихся тех, кто, не задумываясь, после школы выбирал для жизни физико-математический факультет пединститута. Таких она насчитала не менее 10 человек, то есть в каждом выпуске некоторые из ребят и девушек обязательно шли по её стопам. Сейчас, к примеру, в Дубовской школе трудятся коллеги-«дети» Красавиной: завуч-математик Светлана Николаевна Буркова и учитель математики Наталия Владимировна Наумова. С последней из них удалось поговорить на перемене.

Весна 1978 г. Дубовская школа. Первый выпуск Г.А. Красавиной (сидит 4-я слева).

— Я выпускница 1987-го года. Галина Анатольевна была у меня классным руководителем, а также у моих сестры с братом. Так что мы её всегда считали и считаем настоящим членом нашей семьи. И она коренным образом повлияла на наш с сестрой выбор профессии. Мы обе без труда поступили на физико-математический факультет. Поскольку в нашей школе был и сейчас остаётся непревзойдённый учитель физики — это сама Галина Анатольевна, то я здесь преподаю математику, а вот моя сестра в Тихвинской школе работала физиком… Я очень благодарна Галине Анатольевне за всё. Это Учитель с большой буквы.

— Сейчас уже ходят на уроки внуки моих первых учеников, — утверждает сама Г.А. Красавина. — Знаю каждую семью в селе, поскольку учила всех.

— Что для Вас значит быть учителем в 75? Как Вы сохраняете энергию и оптимизм?

— Мне с детьми и легко, и одновременно трудно. Впрочем, как всегда. От ребятишек заряжаешься только положительной энергией, узнаёшь сама обязательно от них что-то новое. Стараюсь идти в ногу со временем, работаю на компьютере. Отвлекаюсь от тяжёлых рабочих моментов цветоводством, люблю печь торты и пироги.

Опытный учитель физики, отличник просвещения РСФСР сказала в конце нашей беседы, когда я спросила о её наградах и званиях, что главной своей наградой считает память учеников, их уважение…

Будущие выпускники этого учебного года Дана Неделина, Даниил Пригородов и Илья Колбасов рядом с классным руководителем Г.А. Красавиной. (Ещё двоих 11-классников – Ярославы Пригородовой и Михаила Ольховского – нет на фото из-за болезни).

Галина Анатольевна Красавина — настоящий пример того, как любовь к профессии может сделать жизнь полной смысла и радости. Её история показывает, что возраст — не помеха, чтобы делиться знаниями и теплом своего сердца с новыми поколениями.