Галина Малыхина: “Знаем вкусы покупателей, на них и ориентируемся”

Галина Малыхина награждена почетными грамотами Совета депутатов и администрации Добринского района за организацию и участие в развитии малого и среднего бизнеса экономики района (2012 г.) и за многолетний и добросовестный труд (2017 г.); имеет благодарность управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области за большой вклад в развитие сферы потребительского рынка (2019 г.); звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области» (2020 г.)

ДВА ДИПЛОМА

Индивидуальный предприниматель из Добринки Галина Малыхина работает в сфере потребительского рынка более 18 лет.

В свою нынешнюю профессию Галина Ивановна пришла не сразу. До этого ей довелось много где потрудиться. Родилась в Березнеговатке, по окончании школы уехала в Москву, где получила профессию учителя начальных классов. А потом вышла замуж и … вернулась в Лебедянку. Десять лет работала начальником местного отделения связи. Параллельно заочно училась на бухгалтера, рассуждая так, что знания лишними никогда не бывают, когда-нибудь, да пригодятся. Вот и диплом педагога Галине все-таки понадобился, когда она, переехав в Хворостянку, несколько лет работала в школе с детьми из группы кратковременного пребывания.

А потом, попав под сокращение, решила начать свое дело и занялась торговлей. Муж, глава КХ «Чара» Владимир Малыхин, поддержал свою супругу. Так, одиннадцать лет назад на своей малой родине Галина Малыхина открыла магазин товаров повседневного спроса. Обслуживает он жителей деревень Матвеевка и Георгиевка.

— Сначала торговали и продуктами, и промышленными товарами, даже парикмахерская при торговой точке своя была, — рассказывает Галина Ивановна. — Потом от промтоваров пришлось отказаться, из-за отсутствия специалиста не работает пока и парикмахерская. Если найдется мастер, пусть даже выездной, снова будем делать землякам стрижки и прически.

По признанию Галины, работа приносит ей большое удовольствие. С одной стороны, немалая ответственность перед земляками, которые знают ее с детства. С другой — чувство удовлетворения от того, что людям нравится приходить за покупками именно в этот магазин.

— Стараемся, чтобы каждый нашел у нас товар по душе, — продолжает Галина Ивановна. — Знаем вкусы покупателей, на них и ориентируемся, когда завозим продукты. Основной контингент — пенсионеры. Бабушки наши любят мягкие прянички, колбаску свежую, сосиски, а еще заказывают большие сдобные калачи, какие в «молодости были». Все заявки обязательно выполняем.

К ЛЮДЯМ — С ДУШОЙ

Сельский магазин всегда был не просто торговой точкой. Где, как ни здесь можно увидеть старых знакомых, узнать последние деревенские новости? Зайдут, бывает, пенсионерки в магазин за свежим хлебушком, встретят тут своих подружек и присядут поговорить. В жару здесь прохладно, уютно, да еще стульчик продавец Надежда Лебедева даст для удобства.

— Пожилым людям ведь часто не хватает общения, — делится Г.И. Малыхина. — Поговорить с ними по душам, приветливо улыбнуться, спросить о здоровье — это для нас в порядке вещей. К людям всегда нужно относиться с уважением и тогда они ответят тебе тем же.

Наверное, именно по этой причине Галина Малыхина никогда не отказывается быть спонсором различных мероприятий, которые проводятся в Березнеговатском поселении: День села, День матери, новогодние праздники и другие. Дарить радость другим — это всегда приятно.

Сама Галина Ивановна часто вспоминает картинки из детства. Вот они, школьники, на перемене бегут в стоявший неподалеку магазин, где продавцом была тетя Женя Щеглеватых, добрейшей души человек. Кто-то купить что-нибудь на перекус, а кто просто пообщаться с ласковой и улыбчивой женщиной. Такой же была и другой продавец Мария Федотовна Малыхина. Их доброту помнит не одно поколение березнеговатских ребятишек. Надо сказать, что и сама Галина Ивановна — добрая и отзывчивая женщина. И к ней тоже тянутся дети.

С наступлением лета десятка полтора городских внуков на каникулы к бабушкам-дедушкам съезжаются, да плюс свои местные. Ребятня не один раз за день прибежит за мороженым, конфетами и другими сладостями. Хозяйка магазина, которая частенько и сама за прилавок становится, старается побаловать маленьких покупателей разными вкусняшками, чтоб не хуже, чем в городском магазине было.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

Свои дети у Галины Ивановны и Владимира Николаевича Малыхиных уже взрослые, живут отдельно от родителей. Но обязательно по выходным Денис и Николай приезжают к ним в гости. Для мамы нет большей радости, когда вся семья собирается вместе.

Вылазки на природу, рыбалка или поход за грибами — семейные традиции Малыхиных. Галину Ивановну трудно назвать домоседкой. Она успевает и домашнее хозяйство вести, и бизнес, и за своими питомцами — двумя кошечками и собакой ухаживать, и чему-то новому учиться (ловко управляет и автомобилем, и снегоходом).

Но главная ее страсть — цветы. Любимые — розы. Их в палисаднике больше сорока сортов. Утро Галина Ивановна начинает с обхода своего цветочного царства, которое всегда у нее содержится в идеальном состоянии.

— Эту работу я не считаю за труд. Что делаешь для души — не в тягость.