Гаранты исполнения: 160 лет службе судебных приставов

2025-й год стал для Федеральной службы судебных приставов юбилейным. Ровно 160 лет назад, 1 ноября по новому стилю, императором Александром II было подписано Положение о введении в действие судебных уставов. Менялись люди и эпохи, но принципы, которые были заложены в основу деятельности судебных приставов, оставались неизменными: стоять на страже закона и справедливости.

Какой бы эффективной ни была работа судов, без фактического исполнения предписаний любые судебные решения будут действительны лишь на бумаге. Именно судебные приставы являются гарантом соблюдения закона. Специалисты этой службы контролируют исполнение решений, вынесенных российскими судебными инстанциями разного уровня — районными, мировыми и арбитражными судами.

Сотрудники Добринского районного отделения судебных приставов УФССП России по Липецкой области по своим должностным обязанностям разделяются на судебных приставов-исполнителей, которые занимаются принудительным исполнением судебных актов, и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В их обязанности входит: осуществление пропускного режима в Добринском районном суде Липецкой области и на мировых судебных участках № 1 и 2, осуществление принудительного привода лиц, уклоняющихся от явки в суд, либо к судебному приставу-исполнителю или дознавателю, обеспечение безопасности участников судебного процесса, а также другие задачи.

Сфера деятельности приставов достаточно широка: они работают и с гражданами, и с юридическими лицами, занимаются взысканием крупных долгов по ипотечным кредитам и штрафов ГИБДД, алиментов и задолженностей по заработной плате.

Так, на исполнении с начала 2025 года находилось более 22 тысяч исполнительных производств на общую сумму взыскания свыше 1 млрд рублей. За период 2025 года было взыскано и перечислено взыскателям по исполнительным производствам денежных средств на общую сумму более 112 млн рублей.

На исполнении у судебного пристава-исполнителя находятся исполнительные производства о взыскании алиментных платежей, налогов, кредиторской задолженности, о конфискации имущества и административные штрафы. В ходе совершения исполнительных действий, направленных на принудительное исполнение решений судов, производится арест денежных средств на счетах в банках, обращение взыскания на заработную плату, арест имущества, принадлежащего должнику, а также применение мер по временному ограничению на выезд за пределы РФ, ограничение на право управления транспортным средством.

Cотрудниками районного отдела судебных приставов было выявлено 66 административных правонарушений в области нарушения законодательства об исполнительном производстве, нарушения порядка деятельности судов и за неуплату алиментов в нарушение решения суда без уважительных причин.

Служба судебных приставов также правомочна проводить дознание по уголовным делам. Так, с начала 2025 года было возбуждено 15 уголовных дел по ст. 157 УК РФ в отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей. По исполнительным производствам за период 2025 года было взыскано и перечислено в бюджет фискальных платежей (налоги, таможенные сборы, штрафы) на общую сумму более 8,5 млн рублей.

Таким образом, Федеральная служба судебных приставов выполняет важную функцию в деятельности государства и правового регулирования имущественных отношений между гражданами и организациями, выполняя функцию по фактическому восстановлению нарушенных прав.

Максим МУЗЫКО, начальник отделения-старший судебный пристав Добринского РОСП УФССП по Липецкой области, капитан внутренней службы.