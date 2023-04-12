Двухдневный семинар с полным погружением в тему блюд и продуктов туристического бренда «Липецкая Земля» впервые прошел в регионе. В качестве участников пригласили шеф-поваров, управляющих ресторанов и кафе, владельцев отелей на территории Липецкой области. А площадкой проведения гастрокэмпа выбрали одну из лучших туристических локаций – природный парк чудес «Кудыкина гора».

Первый день гастрокэмпа посвятили знакомству с фермерской продукцией и формированию интересных историй для индустрии гостеприимства. Главным событием второго дня стал кулинарный практикум от бренд-шефа Александра Богданова, входящего в ТОП-30 шефов по версии профессиональной премии «Лучший в индустрии 2022». Участники готовили донской сом-сэндвич с соусом унаги, елецких перепелок в глазури из белого кваса, томленый баклажан, джем из ревеня и чили. Рецепты были взяты из книги «Земля в цвету».

«Липецкая область богата интересными рецептами, но помимо этого здесь производят множество продуктов, которые могут лечь в основу как традиционных, так и авторских необычных блюд. Для креативных поваров – большое поле для фантазии и экспериментов. При этом качество и вкус липецких ингредиентов не вызывает сомнений», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организаторами первой гастрономической сессии выступили региональное управление культуры и туризма и Центр развития культуры и туризма при поддержке областного правительства и бизнеса. Проект гастрокэмп включает несколько направлений: создание профессионального комьюнити, обновление меню заведений, сотрудничество с шефами и отельерами. В комплексе все это поможет сделать путешествия по региону интересней и вкуснее, а туристический бренд «Липецкая Земля» более узнаваемым.