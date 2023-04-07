Разработкой авторских аутентичных блюд, созданных на основе кулинарных традиций Липецкой области, займутся посетители гастрокэмпа, который будет работать 10 и 11 апреля в парке «Кудыкина гора» в Задонском районе. Экспертами кэмпа выступят автор книги «Земля в цвету», гастрономический журналист, ведущая телеканалов «Еда» и Food Time Марина Миронова и бренд-шеф Александр Богданов из Санкт-Петербурга, входящий в топ-30 шефов по версии профессиональной премии «Лучший в индустрии 2022». А участниками гастрокэмпа станут управляющие и шефы ресторанов и кафе Липецкой области. В их меню затем и появятся созданные этим творческим сообществом рецепты.

Как сообщили организаторы, начнется работа с посещения знаковых гастрономических локаций региона. В первый день участники побывают на ферме «Сырная марка» в Рогожино и на предприятии «Масляная история» в Задонском районе. Обе точки уже активно принимают туристов и готовы плотнее работать с ресторанным бизнесом.

«Далее в программе запланирован природный парк чудес «Кудыкина гора», его ресторанный комплекс в новом русском стиле, его принципы локаворства и мастер-класс Марины Мироновой. На примере собственных текстов о гастротуризме она научит, как переводить впечатления в истории для гостей, описывать блюда, составлять продающее меню. Все будет на реальных кейсах местных рестораторов с решениями именно для них», – рассказали организаторы. Завершится день дегустацией блюд по мотивам кулинарного путеводителя, которые есть в меню «Кудыкиной горы» – сторителлинг на практике. Шеф парка Роман Захаров расскажет о своем опыте работы с липецким сторителлингом, а Александр Богданов поделится историей про липецкие бобышки в Петербурге.

Главным направлением второго дня гастрокэмпа станет кулинарная практика. На форуме шефов участники обменяются опытом, обсудят сложности и уникальные плюсы в работе с гастрономическими туристами. Следующим пунктом программы будет мастер-класс Александра Богданова. Шефы будут готовить блюда под его руководством, чтобы расширить возможности применения местных продуктов и освоить современные техники. Мастер наглядно покажет, как можно дорабатывать базовый рецепт, превращая его в авторский. Завершится работа гастрокэмпа созданием местного гастрономического сообщества.

Организаторы добавили, что этот эксперимент-приключение – часть масштабного проекта по выводу региона на топовые позиции в гастротуризме. «Обновление меню ресторанов и кафе станет началом пути. Проект будет развиваться, наполняться новыми смыслами и направлениями, чтобы каждый турист мог сказать о Липецкой области: «Здесь есть, что поесть!». И захотел приехать к нам снова», – планируют организаторы события, в числе которых управление культуры и туризма Липецкой области и Центр развития культуры и туризма при поддержке управления потребительского рынка и ценовой политики региона.

«Путешествуя по Липецкой области, с помощью традиционных местных блюд и рецептов можно получить не передаваемые другими средствами эмоции, а также знания и опыт. У региона хорошие возможности для развития гастрономического туризма», – считает губернатор Игорь Артамонов.