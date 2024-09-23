Просветительский проект «География России» посетит Липецкую область 27 сентября. Гастрольный ужин шеф-повар ресторана RUSKI Александр Волков-Медведев проведет в ресторанном комплексе на Кудыкиной горе. Вместе с бренд-шефом Романом Захаровым они продемонстрируют восемь подач с использованием региональных продуктов.

В меню гастрольного ужина: сугудай из речной рыбы и огурца; газированный микс задонских овощей с муссом из квашенных томатов; карпаччо из молодого бычка с кореньями и сырным муссом; буйабес по-казачьи с раками; донской судак легкого дыма со свекольной кашей; каликинская буженина с фисташкой; разные текстуры последних летних фруктов; шоколадный мусс с вяленной вишней в пепельном шоколаде.

В этом году проект «География России» запустил третий сезон. Он пройдет в городах Калининград, Новосибирск, Хабаровск, Пенза, Грозный, Горно-Алтайск, Нижний Новгород, Липецк, Минеральные Воды, Севастополь. За два прошлых сезона команда посетила 18 регионов страны. Выпуски можно увидеть на Rutube и в VK-видео.

«Гастрономический туризм – это модно, современно и пользуется большой популярностью. Замечательно, что Липецкая область принимает участие в крупных всероссийских проектах. У нас для гурманов есть и интересные блюда, и качественные фермерские продукты. Кто еще у нас не был, очень советуем побывать и попробовать липецкое на вкус», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.