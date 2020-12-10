В регионе

“ГАЗель” и “Киа Сид” столкнулись в Добровском районе

4 часа назад
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Утром среды, 9 декабря, на автодороге Липецк-Борисовка в районе СНТ “Бытовик” с. Капитанщино Добровского района произошло ДТП.

Столкнулись автомобили “ГАЗель” и “Киа Сид”. В аварии пострадали водитель и пассажир “ГАЗели”, а также водитель “Киа”.

На место происшествия выезжали спасатели ОПСП №39 с. Большой Хомутец, они оказали пострадавшим первую помощь и передали их медицинским бригадам, говорится в сообщении УГПСС Липецкой области.

Предварительная вина – водителя «КИА», который не выбрал скорость, соответствующую конкретным условиям движения, сообщили в региональном УГИБДД.

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