Газета, которая объединяет поколения

Есть семьи, в которых любовь к чтению — не просто привычка, а настоящая традиция, бережно передаваемая от старших к младшим. Именно такой семьёй являются педагоги БАХТИНЫ со ст. Плавица, жизнь которых неразрывно связана с «Добринскими вестями».

Основоположница учительской династии — Валентина Александровна Бахтина. Сорок лет она посвятила школе, преподавая физику. Для своих учеников была не просто учителем, а проводником в мир закономерностей и открытий, человеком, который умел показать красоту точных наук. Рядом с ней всегда был муж Владимир Афанасьевич. Он учил ребят автоделу, прививал им трудолюбие и умение работать своими руками. Вместе супруги по-настоящему «сеяли разумное, доброе, вечное» и в классах, и в сердцах своих учеников.

Их дочь, Наталья Владимировна, продолжила дело родителей: она — учитель начальных классов. Именно в первые школьные годы закладывается самое главное: умение слушать, понимать, сопереживать. И Наталья Владимировна бережно хранит ценности, которые когда-то передали ей мама с папой.

Теперь эстафету подхватило уже третье поколение. Максим Алексеевич Бахтин, внук Валентины Александровны и Владимира Афанасьевича, по второму образованию тоже педагог. Он продолжает путь близких, а ещё остаётся верным читателем районной газеты.

Для всей семьи «Добринские вести» — это не просто сводки новостей, а живая летопись родного края, связь с земляками, возможность узнавать о тех, кто рядом, радоваться общим успехам и вместе переживать непростые моменты. В каждой заметке они находят что-то своё: воспоминания, знакомые имена, истории, которые откликаются в душе. Газета стала для них чем-то вроде общего семейного разговора — тёплого, искреннего, по-домашнему близкого.

— Более всего, конечно, люблю читать материалы о любимой работе, — признаётся Валентина Александровна, — очень радуюсь, если вижу фотографии своих коллег в газете. Сразу будто снова оказываюсь в школе, слышу знакомый гул переменки, появляются родные лица… Сразу столько воспоминаний накатывает!

— Мне ж более всего интересны страницы, связанные с историей родного края, — продолжает мысль бабушки её внук. — Особенно люблю заметки про исторических деятелей-земляков, о почти отживших свой век деревушках и старых улицах, про то, как менялся наш посёлок сахароваров, про людей, которые его строили. В этих строчках оживает прошлое, и понимаешь: за твоей спиной — целая череда поколений…

Но есть в этой истории и грусть. Одно огорчает семейство Бахтиных: плохо работает почта. Ведь для них так важно получать свежий номер именно в бумажном виде, чтобы вместе листать страницы, делиться находками, отмечать интересные статьи. Хочется верить, что эта проблема со временем решится, и традиция семейного чтения «Добринских вестей» будет жить ещё долгие годы.

Пусть 95летие газеты станет поводом не только вспомнить славный путь издания, но и поддержать ту самую живую связь, которую так ценят читатели. Ведь именно такие семьи, как Бахтины, делают районную прессу по-настоящему родной.