Газета стала изюминкой праздника

Вера Конопкина (слева) передала землякам несколько экземпляров районной газеты с материалом об их родном селе. «Добринские вести» разъехались по разным местам, где живут сегодня каверинцы. Газету будут читать Александр Филатов из Нововоронежа, Валентина Бахтина из Плавицы, Наталья Гришина из Старого Оскола и другие. Фото сделал Никита Конопкин (внук Бориса Конопкина) специально для «Добринских вестей».

По традиции, которой скоро будет уже сорок лет, выходцы из не существующего ныне села Каверино собираются на Троицу там, где выросли, где покоится прах их предков.

Вот и в этом году на встречу с земляками они приехали из разных городов и сел (всего более тридцати человек), чтобы не только хорошо провести время среди дорогих сердцу людей, но и помянуть ушедших в мир иной односельчан и всех погибших на войне.

Так получилось, что накануне в «Добринских вестях» вышел большой материал о Каверино и каверинцах под рубрикой «В каждом селе есть свои обелиски».

Подготовить его, поделившись воспоминаниями и фотографиями, нам помогли родственники Вера Яковлевна и Борис Васильевич Конопкины, которые много делают для увековечения памяти о своей малой родине.

По их просьбе редакция поделилась несколькими экземплярами газеты, чтобы с материалом могли познакомиться уроженцы села, живущие в других регионах.

И, оказалось, не зря! Районка произвела настоящий фурор на встрече земляков-каверинцев.

— Получив газету в руки, все сразу начали рассматривать фотографии, — рассказывает В.Я. Конопкина. — С радостью узнавали знакомые лица. А на одном из снимков себя увидела Татьяна Скуднева (тогда она была еще совсем маленькой девочкой), для которой это стало настоящим сюрпризом. Кому не досталась газета, перефотографировали текст телефоном, чтобы потом уже дома почитать статью о своем родном селе. Долго не могли приступить к праздничному застолью: обсуждали, узнавали, делились воспоминаниями и, конечно, благодарили редакцию за сохранение памяти о нашем любимом селе.