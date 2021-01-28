По состоянию на 1 января 2021 года просроченная дебиторская задолженность за газ жителей Липецкой области перед «Газпром межрегионгаз Липецк» составила 229,3 млн рублей, что на 41,2% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении энергетики и тарифов.

144,3 млн рублей из общей суммы приходится на долю промышленных предприятий. В 2020 году промышленным потребителям было направлено 742 уведомления об ограничении или приостановке подачи газа за долги. 32 предприятия были отключены, 12 ограничены. Кроме того, в результате судебных споров с промышленных потребителей в 2020 году было взыскано 17,1 млн рублей.

В отношении физических лиц в прошлом году выявлено 38 несанкционированных подключений, в результате чего абонентам доначислено 1,3 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Липецк» ведёт активную работу со своими потребителями по снижению дебиторской задолженности. Это объяснения необходимости своевременной оплаты потребляемого газа, а также последствий, возникающих в случае образования долга. К каждому абоненту мы подходим индивидуально, предлагая, к примеру, реструктуризацию задолженности с оформлением рассрочки платежа», – отмечает заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» по реализации газа Юрий Гончаров.