Системы газоснабжения будут заменены в 16 многоквартирных домах Липецкой области в 2025 году. Региональный Фонд капитального ремонта проводит такие работы с 2014 года. За этот период газовые системы обновились в 284 домах.

Когда нормативный срок эксплуатации газового оборудования истекает, проводится техническая диагностика. Её выполняет организация, обслуживающая МКД. Решение о сроке проведения капремонта систем принимается на основании специального заключения, поясняют в областном ФКР.

«Своевременная замена коммуникаций закрывает множество вопросов — от обеспечения безопасности наших жителей до эффективного использования ресурса», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.