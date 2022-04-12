Компания «Газпром газораспределение Липецк» обеспечена отечественными оборудованием и комплектующими для газификации и догазификации, расширяет сотрудничество с российскими поставщиками.

Для строительства объектов газификации компания использует полиэтиленовые и стальные трубы, пункты редуцирования газа, счетчики и другое оборудование производства ТД «ИММИД», ПФ «Экс-Форма», «Выксунский металлургический завод», ЗАО «Изопайп» и «Счет прибор».

Оборудование и материалы соответствуют требованиям ГОСТов и другим нормативным документам. Это является залогом безопасности и надежности в процессе их эксплуатации.

Газовые плиты и газовые счетчики, которые используются при газификации жилых домов, полностью российского производства, а доля отечественных газовых котлов, которые выбирают сами потребители, достигает 80%. Кроме того, на территории Липецкой области работает завод по производству отопительного оборудования бытового и промышленного сегмента «Боринское». Продукция завода востребована во многих регионах РФ.