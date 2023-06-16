«Газпром нефть» увеличит объем поставок индустриальных масел предприятиям Липецкой области. Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Для промышленных предприятий региона будут организованы поставки индустриальных масел компании с производственных площадок в Омске и Фрязине (Московская область). В частности, металлургическим заводам предоставят гидравлические масла «Газпром нефти» для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования. Для проведения посевной и уборочных кампаний предприятия аграрного сектора получат смазочные материалы для сельхозтехники.

Специалисты компании обеспечат партнеров профессиональной технической экспертизой с помощью единственного в России сервиса предиктивной диагностики смазочных материалов и техники. Цифровая система на основе искусственного интеллекта составляет подробные рекомендации по техническому обслуживанию, основываясь на анализе работающего в нем масла.

«Наша приоритетная задача – повысить уровень технологической независимости ключевых производственных площадок Липецкой области, а также гарантировать на них стабильную работу техники и оборудования, – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов. – Мы планируем расширять сотрудничество с «Газпром нефтью» для обеспечения современными российскими маслами агропромышленных комплексов, а также энергетических и автотранспортных предприятий Липецкой области».