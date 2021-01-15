ГУ МЧС России по Липецкой области опубликовало перечень организованных мест проведения Крещенских купаний на водных объектах региона. На 14 января таковых насчитывается 23, но, как отметили в ведомстве, список может увеличиться в ближайшие дни.
|Городской округ, муниципальный район
|Муниципальное образование, водный объект
|г. Липецк
|район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 р. Воронеж
|г. Липецк
|Октябрьский округ, пруд «3-го участка» в районе ул. О. Кошевого
|г. Елец
|район Городского пляжа, р. Сосна
|Грязинский район
|г. Грязи р. Матыра, район Городского пляжа
|Грязинский район
|с. Казинка, р. Матыра у церкви
|Данковский район
|г. Данков, р. Дон в районе ул. 8 марта д.13
|Добринский район
|п. Добринка, пруд Чуевский в районе 1-й плотины
|Елецкий район
|д. Хмелинец, пруд в районе ул. Луговая
|Елецкий район
|с. Талица, р. Тальчик, в районе Талицкой церкви
|Елецкий район
|с. Казаки, р. Воргол в районе ул. Советская
|Елецкий район
|с. Архангельское, пруд
|Измалковский район
|с. Чернава, р. Сосна в 100 м от моста выше по течению
|Лебедянский район
|г. Лебедянь, р. Дон, городской пляж, район Машзавода
|Лебедянский район
|Агрономовский сельсовет, с. Губино, пруд “Барский”
|Лебедянский район
|сл. Покрово – Казацкая, р. Лебедянка, ул. Бугор
|Лев-Толстовский район
|с. Топки, р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника
|Липецкий район
|с. Воскресеновка р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречная и ул. Светлая
|Липецкий район
|с. Тюшевка, 1 км на юго-запад от с. Тюшевка, по берегу р. Кузьминка (ключ, ручей)
|Становлянский район
|с. Петрищево, р. Воргол в районе ул. Набережная д.1
|Становлянский район
|с. Ламское, р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3
|Усманский район
|г. Усмань, р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией
|Чаплыгинский район
|г. Чаплыгин р. Становая Ряса в районе ул. Литейная
|Чаплыгинский район
|п. Рощинский, р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка