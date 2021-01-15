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Где можно будет искупаться на Крещение в Липецкой области? Список мест

4 часа назад
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ГУ МЧС России по Липецкой области опубликовало перечень организованных мест проведения Крещенских купаний на водных объектах региона. На 14 января таковых насчитывается 23, но, как отметили в ведомстве, список может увеличиться в ближайшие дни.

Городской округ, муниципальный районМуниципальное образование, водный объект
г. Липецкрайон Центрального пляжа,  ул. Карла Маркса, 30 р. Воронеж
г. ЛипецкОктябрьский округ, пруд «3-го участка» в районе ул. О. Кошевого
г. Елецрайон Городского пляжа, р. Сосна
Грязинский районг. Грязи р. Матыра, район Городского пляжа
Грязинский районс. Казинка, р. Матыра у церкви
Данковский районг. Данков, р. Дон в районе ул. 8 марта д.13
Добринский районп. Добринка, пруд Чуевский в районе 1-й плотины
Елецкий районд. Хмелинец, пруд в районе ул. Луговая
Елецкий районс. Талица, р. Тальчик, в районе Талицкой церкви
Елецкий районс. Казаки,  р. Воргол в районе ул. Советская
Елецкий районс. Архангельское, пруд
Измалковский районс. Чернава, р. Сосна в 100 м от моста выше по течению
Лебедянский районг. Лебедянь, р. Дон, городской пляж, район Машзавода
Лебедянский районАгрономовский сельсовет, с. Губино,   пруд “Барский”
Лебедянский районсл. Покрово – Казацкая, р. Лебедянка, ул. Бугор
Лев-Толстовский районс. Топки, р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника
Липецкий районс. Воскресеновка р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречная и ул. Светлая
Липецкий районс. Тюшевка, 1 км на юго-запад от с. Тюшевка,   по берегу р. Кузьминка (ключ, ручей)
Становлянский районс. Петрищево, р. Воргол в районе ул. Набережная д.1
Становлянский районс. Ламское, р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3
Усманский районг. Усмань, р. Усманка, городской пляж, рядом  со спасательной станцией
Чаплыгинский районг. Чаплыгин р. Становая Ряса в районе ул. Литейная
Чаплыгинский районп. Рощинский, р. Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка

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