Городской округ, муниципальный район Муниципальное образование, водный объект

г. Липецк район Центрального пляжа, ул. Карла Маркса, 30 р. Воронеж

г. Липецк Октябрьский округ, пруд «3-го участка» в районе ул. О. Кошевого

г. Елец район Городского пляжа, р. Сосна

Грязинский район г. Грязи р. Матыра, район Городского пляжа

Грязинский район с. Казинка, р. Матыра у церкви

Данковский район г. Данков, р. Дон в районе ул. 8 марта д.13

Добринский район п. Добринка, пруд Чуевский в районе 1-й плотины

Елецкий район д. Хмелинец, пруд в районе ул. Луговая

Елецкий район с. Талица, р. Тальчик, в районе Талицкой церкви

Елецкий район с. Казаки, р. Воргол в районе ул. Советская

Елецкий район с. Архангельское, пруд

Измалковский район с. Чернава, р. Сосна в 100 м от моста выше по течению

Лебедянский район г. Лебедянь, р. Дон, городской пляж, район Машзавода

Лебедянский район Агрономовский сельсовет, с. Губино, пруд “Барский”

Лебедянский район сл. Покрово – Казацкая, р. Лебедянка, ул. Бугор

Лев-Толстовский район с. Топки, р. Ягодная Ряса в районе устья Киселёвского родника

Липецкий район с. Воскресеновка р. Воронеж в районе пересечения ул. Надречная и ул. Светлая

Липецкий район с. Тюшевка, 1 км на юго-запад от с. Тюшевка, по берегу р. Кузьминка (ключ, ручей)

Становлянский район с. Петрищево, р. Воргол в районе ул. Набережная д.1

Становлянский район с. Ламское, р. Сухой Семенёк в 100 м от Дома культуры, ул. Победы, д. 3

Усманский район г. Усмань, р. Усманка, городской пляж, рядом со спасательной станцией

Чаплыгинский район г. Чаплыгин р. Становая Ряса в районе ул. Литейная