Создав семью, супруги Лесных остались жить в родной Демшинке. Для них — это самый лучший уголок на земле.

Владимир и Ольга ЛЕСНЫХ, с. Демшинка.

День свадьбы: 8 мая 2010 года.

Не обращая внимания на народную молву, — женишься в мае — всю жизнь будешь маяться — Ольга и Владимир решили сыграть свадьбу 8 мая. И, как показало время, правильно сделали, что не стали ставить свое счастье в зависимость от чьих-то предрассудков.

Сегодня это уже многодетная семья, в которой родители, помимо обеспечения и воспитания четверых детей, ведут большую общественную работу в своем родном селе Демшинка.

8 мая 2010 года. После росписи в загсе п. Добринка.

Ольга и Владимир, в отличие от большинства своих сверстников, никогда не мечтали о городском комфорте. Поэтому, поженившись, решили жить на малой родине супруга (сама Ольга родом со ст. Хворостянка). Признаются, что не променяют любимую Демшинку ни на какие города.

— Нам здесь все нравится, — рассказывает собеседница. — Замечательная природа, речка с оборудованным пляжем, хорошие люди, живущие рядом…

На первое время молодая семья поселились в доме родителей мужа. А вскоре обзавелись и собственным жильем. Купили большой дом, правда, требовавший ремонта и перепланировки. Зато место выбрали какое — неподалеку от храма Михаила Архангела. Выйдешь из дома, а церковь как на ладони стоит. Усадьба большая с садом и огородом, есть место для гаража и надворных построек.

Словом, молодоженам было к чему руки и силы приложить. Стройка длилась не один год. Зато дочек-двойняшек счастливый папа привез из роддома уже в свой дом.

— Володя с помощью двух бабушек все к нашему приезду подготовил, — продолжает Ольга. — Сам отпуск на месяц взял, чтобы мне помогать с малышками.

Ну а, вообще, дети в этой семье (а их уже четверо) растут вполне самостоятельными людьми. Милена и Дарина, например, лет с 12-ти умеют блинчики печь, помогают маме на огороде, кошек-собачек кормят… В свое время, когда были совсем маленькими, за ними старший брат Иван присматривал (сейчас он курсант военного училища). Так что представление об ответственности в этой семье все имеют.

Когда родился младший сын Арсений, папе пришлось уйти в декретный отпуск. Он родился в сентябре, а маме через 4 месяца предложили новую работу…

Несмотря на многочисленные домашние хлопоты и заботы, которых у любой, даже не многодетной, семьи хватает, Владимира с Ольгой вряд ли назовешь домоседами. Они в гуще всех событий, которые происходят в селе. Одно время были задействованы в театральных постановках в местном Доме культуры, в образе барина и барыни появлялись на районных и сельских мероприятиях. Супруги Лесных — постоянные участники спартакиад и велопробегов. А еще оба регулярно ходят на волейбольную секцию в школьный спортзал.

Но, пожалуй, главное дело сейчас для этой семьи — волонтерская работа по оказанию помощи участникам СВО. Мы уже рассказывали на страницах газеты о том, какой вклад вносят в общую победу демшинцы. Супруги Лесных — одни из самых активных помощников.