Где учатся добринские выпускники-2025

Учебный год перевалил за вторую половину. Идет третья четверть. А там рукой подать до весны, когда у выпускников школ начнется горячая пора экзаменов и главной мыслью станет одна: куда пойти учиться? Традиционно рассказываем о том, какой выбор сделали для себя выпускники прошлого года (в приведенных цифрах может быть небольшая погрешность).

ВЫБИРАЮТ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Начнем с девятиклассников.

В прошлом году их было 260. В десятый класс пошли всего 72 человека. Большинство решили получать среднее образование параллельно с профессией. 30 человек поступили в Добринский филиал Усманского промышленно-технологического колледжа, остальные — в другие колледжи и техникумы.

Больше всего девятиклассников (24 человека), перешедших в десятый класс, оказалось в лицее № 1 п. Добринка, 20 — во второй Добринской школе и 13 — в гимназии с. Ольговка.

Но есть учебные заведения, где совсем нет десятых классов (а значит, не будет через год и выпускных одиннадцатых). Это Верхнематренская, Петровская и Пушкинская средние школы. К слову, в этом году 11-х классов нет в школах с. Верхняя Матренка и ст. Хворостянка.

Наверное, положительный момент в таком массовом исходе девятиклассников из стен родных школ видится в том, что они раньше сверстников, оставшихся учиться в школе, получат профессию и начнут самостоятельную жизнь.

Какие же специальности выбрали девятиклассники 2025 года выпуска?

Большинство — рабочие, на что и нацеливает сегодня правительство.

Вот только некоторые из большого перечня выбранных добринскими выпускниками девятых классов профессий: конструктор-модельер изделий легкой промышленности, слесарь, автомеханик, сварщик, машинист электропоезда, крановщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, монтажник, механизатор, строитель, маляр, мастер столярного и мебельного производства и другие.

Правда, есть и будущие юристы, фармацевты, работники банка, медсестры. Из креативных направлений: дизайнерское искусство и тату-мастер; эксплуатация беспилотных авиационных систем.

С АТТЕСТАТОМ ЗРЕЛОСТИ

В прошлом году было 95 выпускников-одиннадцатиклассников. Больше всех в Добринской средней школе №2 (24 человека), лицее №1 п. Добринка (23), Талицкой средней школе (17), гимназии с. Ольговка (13).

Самый малочисленный выпускной класс был в Хворостянской средней школе — всего 1 человек. А вот в Дубовской и Нижнематренской школах, вообще, не было одиннадцатых классов.

Как правило, в 11-й класс идут ребята, которые, получив аттестат о среднем образовании, планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях. У них уже есть конкретные цели и более высокая мотивация на учебу, что подтверждается количеством поступивших в вузы.

Так, из 23-х выпускников-лицеистов 21 поступил в высшие учебные заведения, из 13-ти гимназистов — 12, из 24-х выпускников второй Добринской школы — 23 стали студентами вузов. Стопроцентное поступление у мазейских школьников: из двух — два.

Всего из 95-ти выпускников 11-х классов 67 человек поступили в высшие учебные заведения, 27 — в средние специальные учебные заведения (ссузы) и 1 пошел в армию.

ПОБЛИЖЕ К ДОМУ

География городов, где обучаются студенты-добринцы, на этот раз не так обширна. Большинство выпускников после 11 класса выбрали те, что поближе к дому.

г. Воронеж — 48

г. Липецк — 36

г. Москва — 5

г. Рязань — 2

г. Санкт-Петербург — 1

г. Тамбов — 1

г. Усмань — 1.

Девятиклассники же немного расширили географию, добавив к уже перечисленным городам еще несколько: г. Тула, г. Грязи, г. Елец, г. Лобня, г. Борисоглебск, г. Кирсанов, г. Сергиев Посад, г. Истра, г. Жердевка, г. Чаплыгин.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

А вот рейтинг учебных заведений, пользующихся особым спросом у добринских выпускников.

На первом месте ВГУ, куда поступило 11 юношей и девушек.

По 8 человек обучаются в ЛГТУ, ЛГПУ, ВГМУ им. Бурденко.

Российскую академию народного хозяйства (Липецк) выбрали 6 выпускников, а Воронежский аграрный университет — 5.

В Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж) поступило 4 молодых человека, грезящих о профессии военного.

В ФГБУ им. Лебедева (Москва), Воронежский педуниверситет и ВЭПИ — по 3.

Всего по 1-2 добринских выпускника 2025 года учатся в следующих высших учебных заведениях: мединституте им. Павлова (Рязань), ВГТУ, ГУ им. Кутафина (Москва), Воронежском государственном университете инженерных технологий, Липецком филиале Российского университета медицины, Воронежской государственной академии спорта, Липецком институте кооперации, РАНХиГС (Воронеж).

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Самыми популярными направлениями обучения в 2025 году стали:

медицина — 15 человек

юридические науки — 15

педагогика — 12

инженерные специальности — 11

информационные технологии — 9

социология — 4.

Единицы выбрали будущей профессией: сельское хозяйство, государственное и муниципальное управление, менеджмент, медиакоммуникации, международные отношения, экономику.

Опыт в помощь

ОТ МЕЧТЫ — К ПРИЗВАНИЮ

— На каком курсе института вы поняли, что не ошиблись? — спросили мы у наших читателей, бывших когда-то студентами.

Клавдия ЧЕРНИКОВА,

более 30-ти лет отдавшая работе в школе:

— Будущую профессию мне напророчила моя учительница русского языка и литературы Мария Васильевна Попова, когда прочитала на родительском собрании мое сочинение «Над селом опускается вечер». Я тогда училась в пятом классе Чамлык-Никольской школы. С ранних лет писала стихи, очень много читала. Так что выбор будущей профессии учителя русского языка и литературы был вполне осознанным и правильным, что подтверждали не только школьные педагоги, но и преподаватели Лебедянского педучилища и Липецкого пединститута, где позже училась.

Учеба на историко-филологическом факультете была трудной, но я училась с радостью, все это мне очень-очень нравилось. Даже когда нам, студентам, предложили по желанию перейти на считавшийся тогда более престижным исторический факультет, я не согласилась. Всегда видела себя только филологом, других профессий для меня не существовало.

Поэтому мой совет будущим выпускникам: перед выбором профессии хорошо подумать, что тебе больше по душе, какие школьные предметы нравятся и легко даются. Работать по призванию — это счастье.

Андрей УСТЮГОВ,

руководитель филиала Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка:

— В школе мечтал поступить на факультет, где учили в том числе работе с компьютером (они тогда только входили в нашу жизнь). Успешно сдал в 2004 году вступительные экзамены в три вуза. Выбрал один, где проходил на бюджет. Учился в Борисоглебском государственном педагогическом институте на физмате по специальности «информатика с дополнительной специальностью математика». Учителем, как уже говорил, стать не мечтал.

Но когда проходил на третьем курсе практику в школе, понял, что мне это нравится. Преподавал информатику у старшеклассников, с которыми сразу нашел общий язык.

Получив диплом, сначала уехал искать счастья в городе. Через полгода мытарств в поисках работы и жизни на квартире у друзей понял: пора возвращаться домой, в Плавицу.

Узнал, что в училище требуется математик. Устроился на работу. Выходит, не зря выбрал педагогическую профессию — пригодилась. А затем дорос до своей нынешней должности, в которой очень помогает знание компьютера, любую программу осваиваю без посторонней помощи.

Советую завтрашним выпускникам при выборе вуза прислушиваться не только к своим желаниям, но и мудрым советам родителей. Они плохого не пожелают. И помните: хорошие, крепкие знания дают не только в престижных столичных вузах.