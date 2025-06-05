31 мая на большой сцене Талицкого СДК состоялось музыкально-игровое мероприятие “Где водятся волшебники?”, с отчётным концертом учащихся “ДШИ им. Н.А. Обуховой”. Об этом рассказывается в паблике учреждения в ВК.

Праздник был приурочен ко Дню защиты детей. Юные артисты показали свое мастерство в вокальном, инструментальном творчестве, дружно и весело прошел флешмоб со зрителями и гостями. А ещё ребята сдавали “экзамен по волшебству”, участвуя в викторинах и играх, а принимали экзамен представители районного отдела культуры.

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