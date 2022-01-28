Девушки и девочки всех четырёх возрастов награды областного финала «Мини-футбол – в школу!» разыграли на площадке усманского спорткомплекса «Новое поколение», сообщает Чемпионат48.

Сразу в трёх категориях из четырёх золотые награды завоевали команды грязинской гимназии № 3, не знавшие себе равных в младшей, средней и юниорской группах. Лишь в старшей группе девушки из Грязей остались вторыми, уступив в решающем матче соперницам из школы села Сторожевое, что под Усманью.

Грязинские команды подготовили Кирилл Савельев и Маргарита Жерновая, руку к единственному триумфу усманок приложили Анатолий Соломахин, Андрей Мишаков и Любовь Бурых.

Тройки призёров финального турнира «Мини-футбол – в школу!» среди девушек выглядят так: 2010-11 гг.р. – гимназия № 3 (Грязи), школа станции Дрязги (Усманский район), школа с.Конь-Колодезь (Хлевенский район); 2008-09 гг.р. – гимназия № 3 (Грязи), школа с.Сторожевое (Усманский район); 2006-07 гг.р. – школа с.Сторожевое (Усманский район), гимназия № 3 (Грязи); 2004-05 гг.р. – гимназия № 3 (Грязи), Долгоруковский район, школа № 2 (Усмань).

Призы лучших игроков соревнований получили: 2010-11 гг.р. – Анна Тонкошкурова (Грязи), Карина Ряжских (Дрязги), Екатерина Козьякова (Конь-Колодезь); 2008-09 гг.р. – Полина Федерякина, Виктория Бородина (обе – Грязи), Елизавета Замолоцких (Сторожевое); 2006-07 гг.р. – Диана Поволяева, Надежда Старцева (обе – Сторожевое), Софья Голубых (Грязи); 2004-05 гг.р. – Дарья Плотникова (Усмань), Анастасия Ракунова (Грязи), Ангелина Борисова (Долгоруковский район).