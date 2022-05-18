Компания Йокохама намерена возобновить производство автомобильных шин в ОЭЗ «Липецк». Планы работы предприятия сегодня в ходе рабочей встречи обсудили глава региона Игорь Артамонов и генеральный директор Йокохамы Такаока Тацуя.

О временной приостановке производства компания, выпускающая автомобильные шины, объявила в конце марта, аргументируя это возникшими сложностями с доставкой материалов. Сотрудникам назначили две трети от средней зарплаты и ввели режим простоя.

В конце апреля завод посетил руководитель области. Игорь Артамонов подчеркнул, что длительный простой с такой оплатой труда неприемлем для высококлассных специалистов, и уведомил руководство Йокохамы о том, что если не будет найдено решение проблемы, то регион поможет персоналу трудоустроиться на другие предприятия.

Сегодня в ходе встречи с главой администрации Липецкой области руководитель предприятия сообщил, что компания нашла решение по ряду сложных вопросов. В частности, удалось наладить поставки каучука. Партию ожидают в конце мая, в начале июня планируют запустить производство. Гендиректор Йокохамы пояснил, что выход из режима простоя будет постепенным, но при этом все сотрудники будут получать 100% зарплаты, даже если пока не привлечены к работе.

«Мы ценим, когда держат слово и выполняют взятые на себя обязательства, – отметил Игорь Артамонов. – Власти региона, в свою очередь, готовы помогать с решением трудностей бизнесу, который желает продолжать работать на территории Липецкой области и России».