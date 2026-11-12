Географический диктант напишут в Липецке и на родине Семёнова-Тян-Шанского

22 ноября липчане смогут присоединиться к ежегодной международной акции Русского географического общества «Географический диктант». Одной из площадок станет Областная научная библиотека, другой — музей-усадьба Петра Семёнова-Тян-Шанского в Рязанке.

В этом году участникам предстоит ответить на 30 вопросов. Первые 10 проверят базовые знания по географии, ещё 20 потребуют логики, образного мышления и эрудиции. В заданиях будут не только варианты ответов, но и вопросы на установление соответствий и последовательностей.Очный диктант начнётся 22 ноября в 12:00 по местному времени. Присоединиться к акции можно и онлайн: задания будут доступны на официальном сайте с 22 ноября по 10 декабря, предварительная регистрация для дистанционного участия не нужна.

«Организаторы подготовили очень интересные и разнообразные вопросы на темы, которые после диктанта хочется изучить более подробно. Подобные мероприятия стимулируют граждан к изучению родной страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробнее об участии на площадках региона можно узнать на странице Областной научной библиотеки и музея-усадьбы в Рязанке. Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. В 2026 году акция состоится уже в двенадцатый раз.