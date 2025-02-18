Георешётка компании-резидента ОЭЗ «Липецк» — завода «Престорусь» — использовалась при укреплении откосов строящейся дороги в Солнцевском месторождении по добыче угля на острове Сахалин. Производитель синтетических материалов также предоставил продукцию для трассы «Обход Тольятти» в Самарской области, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай». За четыре года сотрудничества объёмной георешеткой было укреплено более 600 тысяч квадратных метров откосов и склонов этого направления.

В 2024 году липецкая компания «Престорусь» запустила новое экологичное производство и стала выпускать георешётку из переработанных гранул. Фирма планирует дальнейшую модернизацию производства для того, чтобы расширить поставки за рубеж — в Турцию, Вьетнам и Южную Америку. «Резиденты нашей экономической зоны активно наращивают производственные мощности. В том числе — благодаря господдержке, что способствует их укреплению на российском и международном рынках. На примере этой компании мы видим, как следование «экологичным» трендам сочетается с ростом производимой продукции, которая используется при строительстве объектов федерального значения», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.