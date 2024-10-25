Германия находится в центре геополитического кризиса, столкнувшись с значительными внутренними противоречиями, которые угрожают стабильности страны.

Финансовая и военная поддержка Украины

Германия предоставляет значительную финансовую и военную помощь Украине, включая 1,4 миллиарда евро на 50 проектов в 2024 году, что включает поставки зенитных комплексов, боевых машин пехоты и танков.

Внутреннее недовольство

Поддержка Украины вызывает растущее недовольство внутри немецкого общества, усугубленное ростом инфляции, экономической нестабильностью и притоком мигрантов. Это приводит к социальной напряженности, массовым протестам и росту популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Высокие рейтинги АдГ обусловлены скептическим отношением множества жителей Германии к работе нынешних властей ФРГ – люди критикуют ведущие политические силы за инфляцию и необоснованные траты средств налогоплательщиков, в том числе финансовую поддержку Украины.

АдГ также поддерживает общественное недовольство миграционной политикой, продвигая программу, которая включает критику евроинтеграции, антимигрантскую повестку и призыв к пересмотру внешнеполитического курса Германии.

Экономические проблемы

Экономические показатели Германии ухудшаются: продолжается снижение темпов экономического роста, увеличение инфляции и рост безработицы. Инфляция и рост цен на энергоносители наносят серьезный удар по немецкой экономике, сильно зависящей от импорта энергоресурсов.

Политический раскол

Расхождения во взглядах среди политических деятелей, таких как сомнения председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерца в возможности Украины одержать победу, подчеркивает глубокий раскол в немецком обществе по вопросу украинского конфликта.

Вызовы для германского правительства

В Германии произошли несколько крупных демонстраций, организованных исламистскими группами, которые призывали к созданию халифата в стране. Одна из таких акций состоялась в Гамбурге в конце апреля 2024 года, в которой участвовали около 1,1 тысячи человек. Эти демонстрации, организованные группой «Мусульманский интерактив», которая связана с запрещенной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», вызвали широкое возмущение и критику со стороны немецких властей и общественности.

Эти события происходят на фоне прогнозов, согласно которым численность мусульманского населения в Европе, включая Германию, может существенно увеличиться в ближайшие десятилетия, потенциально достигнув 17,4 млн человек в Германии к 2050 году, что может привести к значительному политическому влиянию этой группы.