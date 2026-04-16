Героев помнить мы должны

В преддверии праздника Светлой Пасхи члены и сторонники партии «Единая Россия» вместе с участниками специальной военной операции в Добринском округе выступили с инициативой заменить на новые государственные флаги на могилах наших земляков, погибших в зоне СВО.

— Как секретарь Добринского местного отделения партии «Единая Россия», — рассказал руководитель муниципалитета А.Н. Пасынков, — да и как обычный гражданин России считаю это данью нашей памяти подвигу участников спецоперации. Средства на их замену нашли в бюджете округа. Мы не должны забывать наших ребят, кто сложил свои головы на полях сражений спецоперации. И пока мы помним о них, они живы для всех нас. Во всех территориальных отделах Добринского округа их начальники проведут ревизию государственных флагов и заменят их на новые.