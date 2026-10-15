Герой России Евгений Саввин представит Липецкую область в Совете Федерации

Региональный парламент сегодня поддержал кандидатуру Героя России Евгения Саввина для наделения его полномочиями сенатора Совета Федерации от Липецкой области.

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что знаком с Евгением Саввиным лично и считает его достойным представителем региона в верхней палате парламента. По словам главы региона, это человек слова и дела, доказавший преданность стране и готовность брать на себя ответственность в самых сложных ситуациях.

«Евгений Саввин – человек чести и воинской доблести. Его опыт, характер и принципы будут работать на благо Липецкой области в Совете Федерации. Желаю ему успехов на новом посту. Не сомневаюсь, что он будет работать с полной отдачей», – отметил Игорь Артамонов.