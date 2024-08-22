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На прошлой неделе многие ведущие телеканалы России, газеты «Комсомольская правда», «АиФ» сообщили о геройском поступке нашего земляка — добринца Дмитрия Рязанцева.

В тот день взвод лейтенанта Д.А. Рязанцева в составе подразделения выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, удерживаемых украинскими боевиками. Взвод штурмом взял опорный пункт на подступах к поселку и удерживал оборону, пока противник предпринимал попытки вернуть утраченные позиции.

Наш земляк, умело организовав оборону, прикрывал товарищей от атаки дронов. Позже в военных документах отметят: «Лейтенант Дмитрий Рязанцев лично уничтожил более двух FPV-дронов и часть вражеских штурмовиков».

Понеся потери, боевики вынуждены были отступить.

Умелые действия лейтенанта Рязанцева позволили его взводу удержать опорный пункт, что в дальнейшем способствовало освобождению поселка от вооруженных формирований врага.

В Минобороны России поступку Дмитрия Андреевича Рязанцева дали высокую оценку, представив его к высокой государственной награде.

Гордимся нашим земляком — отважным героем специальной военной операции и ждем его скорейшего возвращения с победой.